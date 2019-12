MILANO – Federico Giunti è intervenuto a Sportitalia dopo il successo del Milan sul Torino in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste sono state alcune sue dichiarazioni: “Sono molto soddisfatto dalla prestazione dei miei ragazzi. Tutti hanno dato il massimo, dedico questa vittoria ad Abanda, avrebbe giocatori, ieri ha avuto una distorsione alla caviglia. Aspettavamo questa partita per dargli spazio, in Primavera 2 c’è spazio solo per due 2000”.