Giuliani: “Napoli Milan? Una sfida tra due meravigliose imperfezioni”

Fulvio Giuliani, intervenuto negli studi di Sky Sport, durante Sunday morning, ha detto la sua su Napoli Milan di questa sera.

"Una delle grandi sfide dai tempi di Maradona e Sacchi, non so se sia una finale scudetto perchè non riesco a togliermi dalla testa che l’Inter rimanga favorita per banali questioni aritmetiche. Una sfida tra due meravigliose imperfezioni, sono due squadre che posssono essere bellissime, per porzioni di partita possono essere travolgenti, però sono delle squadre con dei problemi oggettivi, con delle difficoltà diverse ma comunque le hanno. In questa imperfezione di entrambe ci vedo una delle cose belle da seguire questa sera, chi saprà essere un pò meno imperfetto potrà provare a portare a casa il massimo del risultato. Non escludo il pareggio".