Giuliani: “Con il Sassuolo meritavamo di più, abbiamo giocato solo noi”

Il portiere del Milan Laura Giuliani ha parlato del momento del Milan Femminile. Sentite le sue parole a Milan Tv

In esclusiva a Milan Tv ha parlatoil portiere del Milan Laura Giuliani che ha fatto il punto sul momento del Milan Femminile.

Le parole di Laura Giuliani

“Io penso che un punto ci sia stretto, perché la partita l’abbiamo giocata solo noi e abbiamo fatto quasi settanta minuti in dieci contro undici e di conseguenza dovevamo e potevamo fare di più. D’altra parte, ci prendiamo quello che abbiamo fatto di buono e lo portiamo a casa, iniziando a lavorare da questo. Adesso tutte le partite saranno come delle finali”. Queste le parole del portiere del Milan Laura Giuliani che ha fatto il punto sul momento del Milan Femminile in esclusiva a Milan Tv.

Franco Ordine ha parlato di Napoli-Milan

In esclusiva al Giornale è intervenuto il noto giornalista Franco Ordine che su Napoli-Milan ha detto: "All’andata, il Napoli vinse a San Siro con una scia di polemiche finali per il gol dell’1 a 1 (siglato da Kessié) e cancellato dal var per una pittoresca posizione di fuorigioco di Giroud steso a terra in area con sopra un difensore napoletano. Ecco: forse alla fine, una differenza è da cogliere al volo". Queste le parole del noto giornalista Franco Ordine su Napoli-Milan in esclusiva al Giornale.

Anche il procuratore Brambati ha parlato del big match di domani

Il noto procuratore Massimo Brambati ha parlato dicendo: "Vedremo se non verrà un vantaggio indiretto per l'Inter. Il Napoli nelle ultime tre partite non mi ha convinto. Anche con la Lazio nel primo tempo ha dominato la squadra di Sarri e ha sbagliato almeno tre gol. Il gol finale però ha portato morale e quindi spero che Spalletti porti poi questo entusiasmo a far sì che si possa concretizzare domenica. Ma occhio al Milan, che nei momenti peggiori ha sempre avuto il colpo di coda. L'assenza di Ibra ormai è un classico, ma se c'è è un plus. E' una sfida importantissima". Queste le sue parole a Tutto Mercato Web Radio.