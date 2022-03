La decide Giroud contro Spalletti: il commento del Milan

Olivier Giroud: è stato lui ad essere decisivo nel big match del Maradona. Il Milan commenta così il suo gol

"Olivier Giroud nei big match è legge. Dopo il Derby, segna e decide anche il big match del Maradona nel quale il Milan ha piegato 1-0 il Napoli. Una vittoria di importanza straordinaria, un messaggio al campionato: i rossoneri hanno fatto la voce grossa in una battaglia delicata e fondamentale , in uno stadio molto caldo e contro un avversario molto forte, tornando da soli in vetta alla classifica - l'Inter ha ancora una partita da recuperare - dopo 28 giornate. Davvero una grande prestazione da parte della squadra di Pioli, protagonista in generale di una gara importante e soprattutto di un'ottima ripresa”.

“Un gol, l'undicesimo stagionale e il primo in trasferta, per godersi Giroud in un'altra notte magica. Il successo è meritato, pesantissimo, sottolineando anche l'attenta prova difensiva e la porta inviolata. Lo Scudetto resta il sogno, senza dimenticare il vero obiettivo: la qualificazione in Champions League. Con un Ibrahimović in più, di nuovo in campo. Che squadra, che mentalità. Il Diavolo risale in testa alla Serie A a quota 60 punti, staccando l'Inter (-2) e il Napoli (-3). Qualche momento di gioia, una settimana di lavoro e nel prossimo weekend, sabato 12 marzo alle 20.45, Milan-Empoli a San Siro”.