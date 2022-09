Giroud: “Adottato dai tifosi del Milan. Hanno creato una canzone per me!”

Il campionato italiano si è fermato per la prima pausa Nazionali, dopo sette giornate di Serie A. Per il momento il Milan si trova in quinta posizione con 14 punti. I rossoneri hanno perso la vetta della classifica dopo la sconfitta contro i partenopei, nell’ultima gara di campionato. La voglia dei Diavoli è di rialzarsi subito e proseguire la stagione nel migliore dei modi, pensando partita dopo partita. Tra i giocatori del Milan che stanno vivendo un momento eccezionale c’è Olivier Giroud .

L’attaccante francese sta vivendo una seconda giovinezza in Italia. Arrivato in punta di piedi, è diventato un punto di riferimento nello scacchiere di Pioli e a 36 anni fa ancora la differenza. La punta ha portato carisma ed esperienza nella rosa meneghina, mostrando all’allenatore di sapersi mettere ancora in discussione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in patria, con Deschamps che ha deciso di convocarlo con la Nazionale francese.