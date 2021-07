Giroud-Milan, per Goal la fumata bianca è davvero vicina

Secondo quanto riportato da Goal.com il Milan sarebbe pronto a chiudere l'arrivo di Olive Giroud dal Chelsea

Redazione Il Milanista

Il Milancontinua a lavorare per regalare a Stefano Pioli una nuova prima punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. In molti pensavano che la società di via Aldo Rossi potesse puntare su un giocatore giovane e di prospettiva. Mentre la dirigenza rossonera avrebbe deciso di prendere un giocatore già formato e di esperienza.

La scelta sarebbe ricaduta sull'attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Il transalpino a inizio di Euro 2020 sembrava davvero vicino al trasferimento all'ombra del Duomo ma i Blues hanno deciso di esercitare la clausola di rinnovo unilaterale. Il motivo? Il club di Roman Abramovic non voleva correre il rischio di rinforzare a zero un'altra società inglese come l'Arsenal, altro club interessato al Campione del Mondo.

Durante gli Europei, finiti clamorosamente presto per la Nazionale francese, il futuro di Giroud è stato momentaneamente messo da parte. Ma nelle ultime ore...

Giroud, la fumata bianca è vicina

Secondo quanto riportato dalla testata on line Goal.com il Milan negli ultimi giorni avrebbe spinto sull'acceleratore per chiudere la trattativa con il Chelsea. I blues potrebbero anche regalare il cartellino al club di via Aldo Rossi pur di togliere dal bilancio un'ingaggio pesante come quello del francese.

Le parti, secondo quanto riportato da Goal.com, starebbe limando i dettagli per chiudere la trattativa nel modo più veloce e rapido possibile. Anche perché lo stesso Olivier Giroud starebbe spingendo e pressando il Chelsea affinché possa trasferirsi al Milan.

All'ombra del Duomo il campione del Mondo di Russia 2018 andrà a guadagnare una cifra molto importante: 4 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio da top player che il club rossonero si è impegnato a garantire sfruttando anche i vantaggi fiscali dovuti al Decreto Crescita.

Il Milan è dunque pronto ad abbracciare e a regalare a Stefano Pioli il nuovo attaccante, riempiendo una delle carenze della scorsa stagione.