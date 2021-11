Ibrahimovic è tornato ma con il Porto toccherà a Giroud

La tenuta fisica di Zlatan Ibrahimovic contro la Roma è stata confortante. Tuttavia con il Porto toccherà a Giroud dal primo minuto

Il futuro del Milan in Champions League e in campionato dipenderà molto dalle prestazione dei due suoi bomber. Sono Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud che faranno pendere l'ago della bilancia. Dovranno essere loro i finalizzatori di una squadra che ha dimostrato a più riprese di saper sopperire anche alla loro contemporanea assenza, ma che con loro in campo aumenta in pericolosità e peso specifico offensivo.

Nonostante l'età: Ibrahimovic e Giroud sono gli esempi

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono due “nonni” della nostra Serie A. 40 anni il primo, 35 anni il secondo. Loro sono la coppia più anziana di tutto il torneo. Poco male dal momento che il loro rendimento sotto porta non ne sta risentendo per nulla. Se è vero che per entrambi gli intoppo legati a qualche problemino fisico di troppo sono sempre dietro l'angolo, è altrettanto vero che quando sono in campo risultano quasi sempre decisivi in positivo. Insomma: sono una vera e propria certezza là davanti.

Il Milan ha dimostrato di saperne fare senza

Si dice che le grandi squadre dipendano sempre da uno o due giocatori. Bene, prendete questa affermazione e stracciatela se state parlando di Milan. La squadra rossonera ha infatti dimostrato che anche senza i due suoi uomini simbolo è forte e crea comunque pericoli sotto porta. Tutto merito di Stefano Pioli che è arrivato nell'ombra e nello scetticismo generale e in pochi mesi ha conquistato tutti.

In Champions contro il Porto Pioli punta su Giroud

Giroud o Ibra. Ibra o Giroud. Dal momento che entrambi stanno bene e sono a disposizione non c'è nulla di meglio che alternarli per far si di non perderli causa infortunio. Questo, Stefano Pioli lo ha capito eccome e proprio per il motivo appena citato, contro il Porto sarà il turno di Olivier Giroud con Ibra pronto a subentrare dalla panchina.