Giroud: “Futuro? In Italia piacciono i giocatori di esperienza”

MILANO – Tra i protagonisti del mercato europeo, nelle ultime due sessioni, c’è sicuramente Olivier Giroud. Il francese è stato, addirittura, molto vicino all’approdo in Serie A con Lazio e Inter. L’attaccante del Chelsea ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Monte Carlo, durante la quale ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole:

“Al momento la Ligue 1 non è la mia priorità. Non escludo nulla, ma vorrei concentrarmi su una nuova avventura, su un campionato straniero. Spero di giocare ai massimi livelli per altri due o tre anni se il mio corpo me lo permetterà. Non ho mai nascosto l’interesse per una possibile sfida negli Stati Uniti: se ne era già parlato, ma ritengo sia presto. Ero vicino alla firma anche in Italia, so che agli italiani piacciono i giocatori di esperienza. Adesso non mi negherò nulla. Valuterò le opportunità”.