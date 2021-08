Giroud a DAZN: “Orgoglioso di giocare per il Milan. La 9? Indossarla…”

Al termine del match contro il Cagliari ai microfoni di DAZN è intervenuto Olivier Giroud, autore di una doppietta all'esordio a San Siro

Dopo la vittoria per 4 a 1 contro il Cagliari , nell'esordio stagionale a San Siro, è intervenuto ai microfoni di DAZN l'autore della doppietta dei rossoneri Olivier Giroud . Ecco le parole del francese ex Chelsea:

Sulla partita - "Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan e di giocare nello stadio San Siro. E' una grande emozione. Sono molto felice della prestazione della squadra perché abbiamo cominciato la partita giocando il nostro calcio. Abbiamo avuto un'ottima connessione in campo, avremmo potuto segnare di più ma il supporto dei tifosi è stato incredibile"

Sulla maglia numero 9 - "Ho sentito che c'è qualcosa di speciale con la maglia numero 9 ma non sono superstizioso. Credo in me stesso e nelle mie capacità. Da piccolo guardavo Van Basten, Papin e Inzaghi e indossare questa maglia mi rende felice"