Gironi di Champions League: il focus sulle italiane

Il sorteggio di Istanbul svoltosi nella serata di ieri ha disegnato la fase a gironi della Champions League 2021/22.

La Juventus disputerà la Champions League per la 10ª stagione consecutiva, striscia iniziata nel 2012/13. Equilibrio nei quattro precedenti tra Juventus e Chelsea in Champions League: un successo per parte e due pareggi. Vittoria e pareggio dei Blues negli ottavi di finale del 2008/09; pareggio e vittoria dei bianconeri nella fase a gironi 2012/13.

Per il terzo girone di Champions consecutivo l’Atalanta trova una squadra inglese: dopo il Manchester City e il Liverpool, ora il Manchester United. Atalanta con un bilancio comunque positivo nelle coppe europee contro lo squadre inglesi: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei sfide.

Il Milan ha affrontato solo due volte l'Atletico Madrid in competizioni europee: due sconfitte arrivate negli ottavi di finale della Champions League 2013/14. L'Atletico Madrid è stata l'ultima squadra affrontata dal Milan in Champions League, nel marzo 2014: rossoneri sconfitti per 1-4 in trasferta, con la rete di Kakà.