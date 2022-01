Giovanni Galeone:” Il Milan ha preso il nuovo Ibrahimovic”

Giovanni Galeone, ex allenatore partenopeo ha parlato delle mosse di calciomercato invernale di Milan e Juventus.

L' ex allenatore partenopeo, Giovanni Galeone, ha commentato le operazioni di mercato concluse rispettivamente da Juventus e Milan. Vediamo le parole del maestro di Massimiliano Allegri ai microfoni di Tuttosport." Vlahovic ricorda il primo Mandzukic, quello del Bayern Monaco, anche se a livello tecnico è superiore. Piuttosto, mi sembra abbia qualcosa di Ibrahimovic quel Lazetic che il Milan ha acquistato dalla Stella Rossa. Comunque Allegri l'ho sentito molto soddisfatto di Vlahovic". Successivamente ha aggiunto: "Ricordate cosa avevo detto tre mesi fa? Alla Juventus servono tre calciatori per tornare grande: Alaba, Locatelli e Vlahovic. Due li hanno già presi (Locatelli e Vlahovic, ndr). Il prossimo acquisto? Quello più importante sarà recuperare Rabiot, che nel PSG era fenomenale e nella Francia è tuttora titolare in mezzo a centrocampisti del calibro di Kanté e Pogba…".

Mancano pochissime ore alla chiusura del mercato invernale. Tutte le squadre italiane ed europee sono corse ai ripari per apportare alla rosa i tasselli mancanti. Discorso diverso per i rossoneri che finora "sono rimasti a guardare" i grandi trasferimenti delle big del nostro campionato. La Juventus si è aggiudicata due colpi di caratura internazionale come Vlahovic e Zakaria, mentre l'Inter ha chiuso per Robin Gosens.