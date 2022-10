Il programma del weekend per le formazioni rossonere

“Fine settimana ricco di appuntamenti per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con ben 12 partite in programma tra sabato e domenica. Il weekend si apre con la Primavera di Ignazio Abate, chiamata a rifarsi sul campo dell'Udinese ultimo in classifica dopo l'inaspettato passo falso casalingo con l'Empoli, e si chiude con la Primavera Femminile, impegnata nella difficile trasferta di Vinovo con la Juventus. Seconda giornata di campionato per U12, U11, U10 e U9 maschili, così come per U13 e U11 femminili; entrano invece nel vivo le stagioni dell'U17 maschile, sul campo dell'Hellas Verona secondo in classifica, e dell'U17 femminile”.