Milan, giornata memorabile per Paolo Maldini: il ricordo del club

Oggi ricorre una giornata molto importante per Paolo Maldini. Il Milan ricorda sui social quanto successo 35 anni fa.

Il 4 gennaio non è un giorno come un altro per Paolo Maldini. L’ex difensore rossonero e oggi direttore del Milan proprio il 4 gennaio di 35 anni fa metteva a segno il suo primo gol con la maglia rossonera. La partita contro il Como del 1987 finì 1-0, proprio grazie alla rete di Maldini che donò ai diavoli tre punti importanti.