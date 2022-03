Giornata Internazionale della Donna: le iniziative promosse dal Milan

Quella di oggi è la “Giornata Internazionale della Donna” Il Milan tramite un comunicato ufficiale ha reso noto le attività programmate.

Già nei mesi scorsi il club ha dedicato a questo tema molto sensibile diversi appuntamenti del programma Tutti i colori dello Sport. Ideato in collaborazione con Banco BPM per contribuire all’educazione sociale e civile degli studenti nelle scuole secondarie della Lombardia.

Per il mese di marzo il Milan ha avviato nuove iniziative .Proprio a partire da stasera inizia alle ore 21:00 “SHE” , un nuovo format settimanale del canale tematico Milan TV. In cui dei personaggi femminili saranno ospiti negli Studios di Casa Milan per sottoporsi a delle interviste sulla propria vita personale e professionale. Si parlerà di ciò che significa essere donna nella società odierna e la sfida che questo comporta in determinati contesti. La prima ospite sarà Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma .

Inoltre, la società vuole distinguersi per l’attenzione ai propri dipendenti e tesserati, con il Manifesto #weareallfootball. Si tratta di linee guida in dieci punti per contribuire ad estinguere la conflittualità di genere nel mondo del calcio e dello sport. Per l’occasione, Casa Milan ospiterà il prossimo 16 marzo Elisabet Spina. Ovvero Direttore Sportivo della Prima Squadra Femminile rossonera. La quale entrerà in dialogo con figure di riferimento nel campo dell’uguaglianza di genere dentro e fuori il mondo del calcio. Quali Cristiana Capotondi, Capodelegazione della Nazionale Femminile. Alessandra Kustermann, Presidente di SVS Donna Aiuta Donna Onlus, e Simona Lanzoni, Vicepresidente di Pangea Onlus.