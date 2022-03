Chiellini: “Ritiro? Chiamo Ibrahimovic e decido con lui”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni del 'Times' a pochi giorni di distanza dalla partita di Champions.

"La Champions è qualcosa che mi manca e che alla Juve manca dal 1996 - ha dichiarato Chiellini -. Ci siamo andati molto vicini, ci proviamo ogni anno, ma è un torneo dove non sempre vince la squadra migliore. Negli ultimi tre anni siamo stati eliminati da Porto , Lione e Ajax . Non possiamo essere soddisfatti. Quest’anno possiamo provare a vincerla ”.

Nel corso dell'intervista con il popolare quotidiano britannico, poi, il capitano della Juventus è tornato a parlare degli Europei vinti a luglio 2021 con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini . In particolare, della finale di 'Wembley' contro i padroni di casa dell' Inghilterra . Terminata, come noto, ai calci di rigore.

"Loro avevano molta più pressione di noi e a volte la pressione ti dà energia, ma a volte è un ostacolo. Noi abbiamo percepito questa paura. Forse non paura … Ma il loro nervosismo, la loro tensione - ha spiegato Chiellini -. A fine primo tempo, con l’Inghilterra in vantaggio 1-0, nel nostro spogliatoio c’era tranquillità. Eravamo sicuri che se avessimo tenuto la palla, avremmo segnato. Sicuramente avremmo trovato la soluzione per farlo. Tenere i nervi saldi è stata la cosa più importante e poi siamo stati fortunati ai rigori. Un pareggio è stato il risultato più giusto per quella partita".