Gillet ne è sicuro: questo giocatore del Milan “avrà un grande futuro”!

Redazione Il Milanista

L'ex portiere ha le idee chiare. Per lui, da navigato uomo di calcio quale è, un giocatore del Milan in particolare sarà atteso al salto di qualità, alla consacrazione definitiva in questa nuova stagione che sta per iniziare. Di più: per Gillet il giocatore in questione dovrà esser l'elemento trainante del Diavolo. Staremo a vedere. Tutti lo sperano, tifosi compresi. E per carità, da quando è arrivato a Milano, un netto e significativo miglioramento s'è visto. Ma non ancora da prendersi tutta la fascia destra, zona del campo di sua competenza. Anche perché stiamo di Alexis Saelemaekers.

L'ex portiere Jean François Gillet, fra le altre della Nazionale belga e a livello di club Monza, Bari, Bologna e Torino ne è sicuro. Questo sarà il suo anno. E a conferma di tutto ciò, vi riportiamo le sue parole rilasciate durante la trasmissione sportiva QSVS su Telelombardia. Le troverete qui di seguito: "Saelemakers mi piace tanto, può avere un grande futuro. Non ero minimamente sorpreso del suo trasferimento al Milan: ha sempre dato il suo contributo e, nonostante tutto, continuerà a farlo. Può capitare però di giocare con alti e bassi quando sei in un grande club quale il Milan".

Insomma, un Gillet estremamente fiero del suo connazionale ma che dall'altro lo comprende e le reguardisce dal fatto di aver avuto alti e bassi. Dopotutto, il buon Alexis Saelemakers è già arrivato in un grande club europeo quale il Milan ed è appena un classe 1999: ha tutto il futuro di fronte a sé. Futuro che però dovrà essere in crescendo se vorrà continuare a rimanere alla corte del Diavolo ed esserne una pedina fondamentale. Ora c'è bisogno di alzare l'asticella, anche perché proprio la fascia destra la stagione precedente ha un po' peccato - eufemismo - dal punto di vista realizzato. Dunque c'è bisogno della svolta totale, se no molto probabilmente sarà addio. "Uomo avvisato mezzo salvato"...