Gilardino: “Milan meritatamente in vetta. Sarà una lotta fino alla fine”

Alberto Gilardino parla così del momento del Milan in vista della gara di domani con il Bologna. Vediamo le sue parole.

PROSSIMO ATTACCANTE – «Dico Gianluca Scamacca. E farei un pensierino su Domenico Berardi. Sarebbe importante per rilanciare la Nazionale, dove Ciro Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe».

ITALIA FUORI DAL MONDIALE – «Bisogna essere grati a Roberto Mancini e alla squadra, sia per il trofeo che per com’è arrivato, attraverso il gioco. Purtroppo temo si tratti di un’eccezione: tolto questo successo, tra Nazionale e club non vinciamo in campo internazionale dal 2010».