Gigio, vittoria che può valere il rinnovo: la famiglia spinge sull’acceleratore

Le ultime novità sul futuro al Milan di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore rossonero in scadenza il 30 giugno 2021.

Redazione Il Milanista

MILANO -Il Milan domani sera si giocherà tutto contro la Juventus, scontro diretto per la Champions League. Lo spareggio con i bianconeri sarà fondamentale per il futuro del club: “L’atmosfera dentro lo spogliatoio è positiva, e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una partita bellissima da giocare", ha spiegato Simon Kjaer. Ma soprattutto iamo a 24 ore da una partita che potrebbe inevitabilmente segnare il futuro ed il destino di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero e della Nazionale è i scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 e ancora non ha raggiunto un accordo per il rinnovo. La questione in realtà è abbastanza semplice. A ballare sono circa 2 milioni di euro. Il Milan infatti offre 8 milioni annui e sarebbe disposto anche ad accettare un "contratto-ponte" di due anni per poi riparlarne con eventuale aumento ulteriore dell'ingaggio fra 12 mesi. Raiola invece, procuratore del numero 99, spinge per strappare un contratto da 10 milioni più eventuali bonus.

LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL MILAN - La soluzione dunque potrebbe essere quella di un prolungamento biennale, in modo tale che il Milan non perda a parametro zero un elemento del valore di Gigio. Ovviamente questo tipo di rinnovo breve non metterebbe il club al riparo da un eventuale futuro addio. Un addio a titolo gratuito peserebbe come un macigno sull’estremo difensore campano, soprattutto se dovesse firmare per la Juventus.

IL POTERE DELLA FAMIGLIA - Già quattro anni fa, ai tempi del primo rinnovo con il Milan, i genitori di Gigio ebbero un ruolo cruciale nei momenti della grande decisione. Come dimenticare la telenovela contratto quella volta guidata da Fassone e Mirabelli. E in queste fasi delicate - riferisce la Gazzetta - non si sottovaluti il parere della sua compagna Alessia: la coppia, infatti, si trova bene a Milano e non avverte l’esigenza di fare le valigie.