Gigio, ecco la strada per restare al Milan: “Mediazione e mini-prolungamento”

Le ultime novità sul futuro dell'estremo difensore rossonero, Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto il 30 Giugno del 2021.

MILANO - Come accaduto diversi anni fa, alla scadenza del precedente contratto, il rinnovo di Gigio Donnarumma si sta rivelando una vera e propria telenovela. Sarà colpa del suo procuratore, dice qualcuno, sarà che lo stesso Donnanrumma ambisce a palcoscenici più importanti. Ambisce giocare magari subito per qualcosa di importante in Champions League, cosa che Milan non può ancora permettergli. Ma ciò che è certo è che ormai manca poco più di un mese alla scadenza definitiva del rapporto fra il calciatore e il club rossonero . Il 30 giugno, senza un accordo, Milan e Donnarumma prenderanno strade diverse.

L'OFFERTA, LA PRIORITA' DI GIGIO E IL MINI-CONTRATTO - L'offerta del club di via Aldo Rossi è ormai nota a tutti: 8 milioni di euro a stagione. Gigio non ha ancora dato una risposta, ma, secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, la sua priorità resta la permanenza al Milan. elle ultime settimane, è spuntata anche l'idea una soluzione-ponte con un prolungamento di due anni (fino al 30 giugno 2023) . Pur di venire incontro a Gigio, anche il club rossonero sarebbe pronto ad accettare questo scenario

LE PAROLE DI IERI SUL CANALE TWITCH - Twitch, canale di Justees. Ospite speciale Gianluigi Donnarumma, il portiere del Milan nell'occhio del ciclone dopo l'incontro faccia a faccia della settimana scorsa a Milanello con un gruppo di ultras sulla questione rinnovo. Nella diretta streaming, Gigio ha voluto distendere i toni e rasserenare gli animi rossoneri: "I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà e ti danno qualcosa in più, ma bisogna anche saper sopportare delle critiche anche quando le cose non vanno bene - le parole del classe '99 -. Purtroppo ultimamente non sono allo stadio, ma quando ci sono ti danno tanto. Nei momenti di difficoltà ti possono dare quell’adrenalina per spingere e per portare a casa il risultato. Li aspettiamo".