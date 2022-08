Cagni scommette su Pioli: “Punto tutto su di lui e vi spiego anche il perché”

Gigi Cagni non si smentisce e punta tutto sul tecnico del Milan Stefano Pioli. Per lui, il parmigiano "saprà stupire ancora!"

Redazione Il Milanista

Gigi Cagni non ha alcun timore e scommette tutto su di Stefano Pioli. L'ex calciatore ed altrettanto ex allenatore vuole scommettere sul tecnico del Milan e sulla sua nuova stagione. Per lui, l'ex allenatore fra le tante di Inter e Fiorentina non è stato solamente un fuoco di paglia, tutt'altro. Il fatto di aver vinto lo Scudetto nell'ormai passata stagione non può e non deve essere in alcun modo un'eccezione. Tutt'altro, Stando alle dichiarazioni di Cagni, Pioli farà bene e, anzi, stupirà anche quest'anno perché "sa gestire la situazione".

Staremo a vedere. Quel che è sicuro è che i tifosi rossoneri sperano che le affermazioni rilasciate dall'ormai 72enne Gigi Cagni possano essere realtà. Sarebbe l'incoronazione perfetta e il giusto premio a tutti gli anni passati in sordina, con una squadra non all'altezza del nome quale è il Milan. Per tutti gli anni passati sotto la presidenza di Yonghong Li, per essere stati derisi da tutta Italia, per la "maledizione" che ha veleggiato per anni sul numero 9. Per tutto questo, il Milan meriterebbe anni di successi. Il tutto stando alle parole di Gigi Cagni. Che sia il primo vero passo per tornare a dominare anche in Europa? I supporter casciavit lo sognano: mancano terribilmente troppo gli anni del trio olandese o più semplicemente di Carletto Ancelotti e di Sheva come bomber.

E Gigi lo conferma una volta di più. E noi, cari amici e lettori fidati de IlMilanista.it, vi riportiamo in anteprima le affermazioni rilasciate dall'ex tecnico di Empoli, Parma e Sampdoria fra le tante. Qui di seguito le sue parole: "Per me Pioli, hanno fatto dei movimenti di mercato molto buoni e sa gestire la situazione. Chi è in difficoltà? Spero di no, ma Inzaghi deve vincere quest'anno, perché è il passo che deve fare. Lo scorso anno gli hanno perdonato tutto, ma quest'anno non può più fare certe cose. E' l'allenatore sotto pressione".