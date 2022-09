Buffon e l’aneddoto su Maignan: ” Consigliai il portiere alla Juventus…”

Mike Maignan è senza dubbio uno dei portieri più forti del nostro campionato, ha fatto molto bene nel Lille ed anche ora nel Milan. Il francese da quando veste i colori rossoneri non ha fatto minimamente rimpiangere Gianluigi Donnarumma, passato al PSG a parametro zero tra le critiche dei tifosi. Oltre al Milan, anche la Roma si era interessata concretamente al francese. E c’era anche un’altra squadra della Serie A che avrebbe potuto farsi avanti in passato e non lo fece: la Juventus.