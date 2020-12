Gianni Di Marzio: “Il Milan fa sempre risultato: lotta scudetto con Juve e Inter”

MILANO – Sulle frequenze di TuttoMercatoWeb Radio è intervenuto Gianni Di Marzio durante il programma radiofonico “Maracanà Show“. Ecco le sue parole:

Cosa dire di questo turno? – “Questa giornata ha ridimensionato qualcuno. Le squadre che possono lottare per lo Scudetto rimangono Milan, Inter e Juventus. Napoli troppo discontinuo. Il Napoli non meritava di perdere con l’Inter, ci aspettavamo una risposta ma non è arrivata. E’ stato inesistente. Inutile giocare da subito con Zielinski e Politano, ma ha giocato male tutto il Napoli, nessuno si salva. La Lazio ha reagito bene, ha fatto una grande partita, questo è vero. C’è stato un Immobile super poi“.

Quale la squadra più credibile ora per lo Scudetto? – “L’Inter, ma questo Milan fa sempre risultato, con o senza Ibrahimovic. Ha vinto pure col Sassuolo e non era facile“.

