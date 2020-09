Gianni Di Marzio: “Ibrahimovic fa la differenza. Il Milan può arrivare in Champions”

MILANO – Gianni Di Marzio, ex allenatore di Napoli e Lecce, è intervenuto al programma radiofonico Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Questo Milan dove può arrivare? – “Si può inserire in zona Champions, al di là di una difesa ancora da coprire. Ibrahimovic sta facendo la differenza. Mi meraviglio di come uno a 40 anni possa correre ancora così, in maniera intelligente. Lo vedo fisicamente come un ventenne. Certo è che non è stato marcato al meglio. I difensori non sono più abituati a marcare i giocatori nelle loro zone ed è un problema grave che c’è in Italia. Per il resto ho visto bene anche Calabria”.

Caso Roma, persa a tavolino la sfida con il Verona – “Svista clamorosa, c’era anche il precedente del Sassuolo“.

Juventus, come valutare l’operazione Morata? – “Paratici è molto bravo, gioca sempre su più tavoli. Stavolta però erano diversi, perché diversi sono i giocatori trattati. Il più adatto a questa Juve era Dzeko. Anche Benzema era il più intelligente e adatto per Ronaldo. Cavani svaria su tutto il fronte d’attacco, lo è meno. Suarez è il bomber invece. Morata, essendo un ’92 e il più giovane del lotto, non ha la cattiveria degli altri ma è duttile e ha piedi buoni. Non è però mai andato in doppia cifra. E’ una scelta oculata, fatta con intelligenza. E credo sia adatto per CR7“.

Kulusevski come lo valuta? – “E’ un giocatore fortissimo, si è adeguato alla mentalità italiana. Ha fatto un ottimo addestramento con l’Atalanta per poi far vedere ottime cose con il Parma. C’è fisicamente e tecnicamente. E’ poliedrico, duttile, può giocare esterno, interno, ma anche la prima punta“.