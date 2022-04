Sordo: “Il Milan non può più perdere punti per strada”

In esclusiva su Toro News le parole di Gianluca Sordo che ha vestito le maglie di Torino e Milan, prossime avversarie in campionato.

“Sì, diciamo che fu un’esperienza positiva e negativa allo stesso tempo. Positiva perché ebbi la fortuna di entrare in una squadra infarcita di campioni. Ho avuto, ad esempio, la fortuna di allenarmi e giocare con Roberto Baggio. Negativa perché trovai poco spazio. Probabilmente, con il senno del poi, a trent’anni di distanza, non ripeterei la scelta. Probabilmente la scelta migliore era rimanere in una piazza medio-alta come il Torino, senza andare in una big come il Milan. Forse sono stato mal consigliato, ma francamente a 24 anni la chiamata del Milan era difficile da declinare”.

“Mi attendo che il Torino metta in difficoltà anche il Milan. Ha già dato grattacapi all’Inter, alla Juventus e alle altre grandi. Il Milan non può più perdere punti per strada. Ormai siamo dentro la volata finale. Il Toro deve provare a ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica perché il Toro è il Toro e non può navigare, quando va bene, tra il decimo e l’undicesimo posto in classifica. Il club granata merita di lottare sempre per l’Europa League, in primo luogo per il seguito che ha e per l’amore dei suoi tifosi. L’obiettivo dev’essere trovare più continuità e più costanza di rendimento”.