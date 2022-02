Gianluca Scamacca ed il suo idolo: “Il mio è Zlatan Ibrahimovic”

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo,ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto ai microfoni di Sportweek.

Sul suo futuro: "Per me è molto più importante una maglia da titolare nel Sassuolo che il rischio di fare la riserva in una grande squadra. Ma poi qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni porta oggi la squadra ad andare a vincere in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juventus, Milan e Inter".

Il giovane attaccante neroverde nel 2016 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999 stilata da "The Guardian". Gianluca è un centravanti alto e dal fisico asciutto e longilineo, molto dotato tecnicamente, è abile nel gioco aereo. Inoltre possiede un buon tiro in grado di mettere in seria difficoltà le retroguardie avversarie. Il centravanti neroverde ha segnato finora 10 reti in campionato , ed è uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Scamacca è un calciatore classe 1999, nato a Roma e cresciuto nelle giovanili sia della Lazio che della Roma, prima di passare per un breve periodo nel vivaio del PSV, dove poi è riuscito a richiamare l’attenzione del Sassuolo. Infatti, dal 2017 è di proprietà emiliana, ma presto potrebbe cambiare maglia per fare il salto definitivo in un top club.