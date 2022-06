Giaccherini ricorda: «Il gol di Muntari? Partita con diverse sviste»

In una lunga intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Emanuele Giaccherini ha ricordato la sua esperienza alla Juventus.

In una lunga intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Emanuele Giaccherini ha ricordato la sua esperienza alla Juventus: "Quanto pesa la mano di Conte? Tantissimo, perché non avendo le coppe europee in settimana potevamo lavorare come dei matti. Ci distruggeva ogni giorno, in allenamento, tanta era l'intensità che pretendeva. Ma quel campionato l'abbiamo vinto proprio con il ritmo e con il lavoro, con la dedizione e con lo spirito di sacrificio che il mister ci ha trasferito. E non soltanto".