Milan, Cardinale e la sua linea: continuità, sostenibilità e nuovo stadio

Oggi in programma un incontro a Milanello con Pioli e la squadra per Gerry Cardinale che attende anche risposte per il nuovo stadio

Redazione Il Milanista

La prima di Gerry Cardinale a San Siro si chiude con la vittoria del Milan nel derby contro i nerazzurri. Il nuovo proprietario rossonero si è goduto il successo di ieri al fianco di Paul e Gordon Singer, pronti a lasciare la società nelle sue mani. Una prima volta per il fondatore di Redbird che di certo non dimenticherà. Oggi Cardinale sarà a Milanello per incontrare Pioli e la squadra. Si presenterà e saluterà il gruppo rossonero, con cui avrà occasione di complimentarsi e ribadire le proprie intenzioni. Nelle idee di Cardinale c'è sicuramente la voglia di continuare quanto intrapreso da Elliott. Continuare a vincere in Italia e ben figurare in Europa sono i due obiettivi a breve termine, da raggiungere evitando debiti e bilanci in rosso. Si ripartirà dalla strada tracciata dalla vecchia proprietà. Investimenti sostenibili per le casse del Milan, una strategia che ha ripagato il lavoro sul campo del giovane gruppo a disposizione di Pioli.

Sarà un Milan sostenibile anche sul fronte rinnovi. Una questione che resta sotto la lente d'ingrandimento. Soprattutto per quanto riguarda il contratto di Rafael Leao. Il portoghese ha fatto impazzire Cardinale che lo osservava dalle tribune di San Siro. Ora spetta al nuovo proprietario muoversi per cercare di blindare la stella rossonera. Che pretende un ingaggio top in linea con il suo status e le sue prestazioni.

Per dare continuità al progetto ci sarà anche bisogno del nuovo stadio, un impianto sportivo di proprietà. Cardinale attende risposte entro la fine di novembre. Il prossimo 19 settembre inizierà il dibattito pubblico per lo stadio nell'area di San Siro. Al termine le due milanesi decideranno se andare avanti per questa strada o cercare alternative. Come fatto dal Milan con Sesto San Giovanni. Un dibattito che si articolerà in dieci incontri, cinque pubblici e gli altri cinque dedicati agli esperti. In totale durerà circa 40 giorni. Il ciclo si concluderà a fine ottobre, l'obiettivo di Cardinale è quello di iniziare i lavori entro il 2023.