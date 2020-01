Gentile: “Leao è un ragazzo di talento, crescere di fianco un monumento come Ibra può solo fargli bene”

MILANO – Roberto Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento in casa rossonera: “Leao è un ragazzo di talento, crescere di fianco un monumento come Ibra può solo fargli bene. Il Milan era una squadra sopravvalutata la scorsa stagione, in quest’annata i nodi sono venuti al pettine, tanti giocatori non sono da Milan. Pioli ha l’esperienza per rimettere in condizioni buone questa barca, se il Milan dovesse centrare l’Europa League sarebbe un buonissimo risultato”.