Genta: “Milan-Juve? Ibrahimovic sorvegliato speciale”

Carlo Genta è intervenuto al Sunday Morning di Sky Sport per parlare del mondo rossonero a 360 gradi, tra cui anche di Ibra e Romagnoli.

IBRA "Decisivissima non decisiva, è stata trasformata così dalla scorsa Domenica. Ibra è sorvegliato speciale, ma per definizione perchè da lui lui dipendono tante cose nel bene e nel male è un giocatore estremenete condizionante".

ROMAGNOLI – «Andrà magari alla Juventus. Cosa di cui si parla da tempo, però intanto menomale per Pioli che lo ha recuperato perchè Gabbia e Kalulu, bravissimi nell’emergenza più nera e totale che conosciamo bene, fino alla partita contro lo Spezia, da lì sono cominciati i problemi. Quindi la spina dorsale del Milan, con anche il centrocampo in perenne emergenza fino ad arrivare ad Ibrahimovic, è chiaro che Tonali è un giocatore imprescindibile e sotto questo punto di vista il ritorno di Bennacer è un altro nodo importante».

BALOTELLI IN NAZIONALE – "Sono sempre stato Balotelliano, poi sono ovviamente tra quelli che è stato deluso dalla carriera non adeguata di questo giocatore che ha un talento straordinario. Adesso non mi fido più. Abbiamo bisogno di un attaccante e Balotelli che avesse mantenuto almeno della metà delle promesse che aveva sarebbe il centroavanti della Nazionale, ormai da tempo, non è cosi, sono molto contento che vada allo stage però non mi più".