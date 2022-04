Genta: «Inter, senza scudetto è quasi fallimento! Vedo meglio il Milan»

Genta, opinionista in collegamento oggi dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Juventus-Inter in programma oggi alle 20:45 .

Redazione Il Milanista

Genta, opinionista in collegamento oggi dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Juventus-Inter in programma oggi alle 20:45 e della lotta scudetto in Serie A.

VERTICE – Carlo Genta su Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto: «Il Milan la vedo avanti rispetto le altre pretendenti, do un 35% di possibilità e il resto da dividere alle altre. Anche in funzione a Juventus-Inter, i rossoneri nei momenti di difficoltà ha sempre fatto risultati nei confronti diretti, a confronto delle altre: i bianconeri non ne hanno vinti e anche il Napoli ha faticato. In Juventus-Inter se una delle due dovesse perdere è praticamente fuori e aggiungo dicendo che le maggiori pressioni ce li ha l’Inter perché è la Campione d’Italia ed era dunque la favorita per lo scudetto, quindi se dovesse perdere questo scudetto non dico che sarà fallimento, ma grande delusione».

MERCATO – L’opinionista ha poi continuato parlando della possibilità di vedere l’argentino in nerazzurro: «Dybala all’Inter è possibile, ma non ne sono così convinto. Probabilmente non ha tutto il mercato che si aspettava. Va via Lautaro Martinez? Io credo che i nerazzurri non vogliano privarsi e sono abbastanza coperti».

Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena il big match della 31esiam giornata del campionato di Serie A, ovvero Juventus-Inter. I rossoneri nel frattempo guardano interessati la sfida, con la speranza che ci posso essere un passo falso da parte dei propri cugini. I ragazzi di Pioli però, dovranno affrontare lunedi' sera il Bologna, in una gara tutto tranne che scontata. Chissa se i Diavoli riusciranno ad allungare sui nerazzurri, senza mai dimenticarsi però che l'insidia partenopea è sempre presente.