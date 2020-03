Genoa, Schone: “Qui sono migliorato, mi aspettavo di essere più in alto in classifica”

L’ARRIVO AL GENOA: “Il Genoa mi è stato vicino, non mi ha lasciato solo. Ogni persona che lavora qui ha a cuore il club, proprio come accade all’Ajax. Il Genoa mi ha spinto a venire in Serie A. Il calcio in Italia è un grande culto ma l’importante è divertirsi. Qui ho imparato molto nelle due fasi di gioco, mi sento un calciatore migliorato. All’inizio mi aspettavo di stare più in alto in classifica. Adesso siamo in ripresa, stiamo migliorando e il nostro unico obiettivo è quello di fare tanti punti per risalire e salvarci: abbiamo una buona base da cui partire. Ci divertiamo assieme, il che è molto importante».

VILLA ROSTAN, SEDE DEL GENOA: «È un edificio scintillante, è vero. Il piano terra è abitato più dai dirigenti della società ed è tutto così tranquillo. Noi calciatori siamo negli spogliatoi dove c'è un pò più di casino".