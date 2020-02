Genoa, Pinamonti si appella a Raiola: “Fammi parlare con Ibra”

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, squadra contro cui il Diavolo si batterà domenica prossima alle 12:30 in uno Stadio Meazza a porte chiuse per l’allarme Coronavirus, non ha nascosto di essere impaziente di incontrare vis à vis Zlatan Ibrahimovic.

Considerato un po’ da tutti i giovani che giocano in area offensiva un vero e proprio riferimento, il 38enne è stato eletto anche dal trentino quale calciatore da imitare per classe ed esperienza.

“E’ stato il mio modello sin da bimbo. Lui rappresenta dove vorrei arrivare. Non gli ho mai parlato ma chiederò a Mino Raiola (ndr. procuratore di entrambi) di farmelo conoscere”, ha confidato al Secolo XIX il 20enne.