Verso Genoa-Milan, le probabili scelte di Pioli e Sheva

Turno infrasettimanale che vede il Milan impegnato domani sera sul campo del Genoa. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Redazione Il Milanista

Riparte subito la Serie A con il turno infrasettimanale valevole per la 15^ giornata. Il Milan sarà impegnato allo stadio Luigi Ferraris domani sera alle 20:45 contro il Grifone dell'ex Shevchenko. Una gara delicata per gli uomini di Pioli, che hanno bisogno di ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo. Dopo i risultati della scorsa giornata, i rossoneri non sono più in vetta alla classifica. Ora a comandare c'è solo la squadra di Luciano Spalletti, con un vantaggio di tre punti. Alle spalle del Diavolo, si sono rifatti sotto i nerazzurri di Simone Inzaghi, distanti solamente un punto. Vediamo le probabili formazioni della sfida di domani.

Pioli schiera il consueto 4-2-3-1. Dopo aver ritrovato Maignan, il tecnico rossonero rivede Tomori, che avrà il compito di ridare solidità ad una difesa che ha subito ben 7 gol in sole 2 partite. Con Romagnoli squalificato, al fianco dell'inglese ci sarà Kjaer, con Theo a sinistra e Kalulu a destra. Dopo essere partiti dalla panchina domenica, ritrovano la maglia da titolare sia Kessiè che Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers e Brahim Diaz sembrano essere in vantaggio su Junior Messias, mentre è certo di cominciare dal primo minuto Rafael Leao. Punto di riferimento davanti il solito Zlatan Ibrahimovic, con Pellegri pronto ad entrare per far rifiatare lo svedese.

Sheva è pronto ad affrontare il suo passato con il 3-5-2. L'ucraino in difesa deve ancora fare i conti con le assenze di capitan Criscito e Maksimovic. Così, la linea difensiva davanti a Sirigu sarà composta da Biraschi, Vasquez e Masiello. Davanti alla difesa Badelj, con mezze ali Rovella e Sturaro. Esterni a tutta fascia Sabelli e Cambiaso. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Sheva dovrà sicuramente fare a meno di Caicedo, mentre sono in dubbio sia Kallon che Destro. Per questo i due attaccanti saranno molto probabilmente Ekuban e Bianchi.