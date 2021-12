Genoa-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Il Milan riparte stasera dal Ferraris. Ecco dove vedere la gara in diretta dalle 20:45 e quali saranno le probabili formazioni.

Ieri è iniziato il turno infrasettimanale valevole per la 15a giornata di Serie A. Il Milan scenderà in campo questa sera alle 20:45 nella gara in programma allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa dell'ex Shevchenko, a caccia della prima vittoria da quando siede sulla panchina dei liguri. I rossoneri vogliono rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato, incassando 7 gol e perdendo la vetta della classifica. Se si considera anche il derby, è solo uno il punto conquistato nelle ultime tre partite. La gara sarà visibile in diretta sia su DAZN sia su Sky. Andiamo a scoprire insieme quelle che sono le probabili formazioni delle due squadre.