Genoa-Milan | Le formazioni ufficiali del match di Marassi

Torna in campo anche il Milan in occasione del turno infrasettimanale: i rossoneri sfidano il Genoa del nuovo tecnico Andryi Shevchenko.

Genoa-Milan, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio FerrarisdiGenova nella serata di mercoledì 1 dicembre 2021. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.45. Nel momento più delicato del proprio inizio di stagione, il Milan fa visita al Genoa dell'ex Shevchenko per provare a ritrovare la vittoria in campionato cbe manca ormai da due giornate. Vediamo le formazioniufficiali del match.