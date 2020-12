Genoa-Milan, ecco la probabile formazione

MILANO – Questa sera il Milan affronterà in trasferta il Genoa di Rolando Maran. Entrambi i club vogliono la vittoria: il rossoneri per mantenere il primo posto, mentre i rossoblu per provare ad uscire dalla zona retrocessione. Pioli potrebbe schierare dal primo minuto Saelemaekers, out contro il Parma, e Hauge. Ecco le probabile formazioni.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Criscito, Lu. Pellegrini; Pjaca, Badelj, Lerager, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.