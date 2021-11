Genoa-Milan: tutte le curiosità del match del Ferraris

Ecco tutte le curiosità sul match del Ferraris di domani sera tra Genoa e Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milan domani sera affronterà il Genoa dell'ex attaccante Andriy Shevchenko. Il sito del club di via Aldo Rossi, acmilan.com, ha pubblicato le 10 curiosità sul match

10 CURIOSITÀ SU GENOA-MILAN

Le principali statistiche verso la 15ª giornata di Serie A dei rossoneri

Genoa-Milan è alle porte. Prima del campo, diamo un occhio alle principali curiosità legate alla 15° giornata di Serie A dei rossoneri in programma mercoledì 1° dicembre alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris:

SCONTRI DIRETTI

1- Sarà il 107° Genoa-Milan: 52 successi rossoneri contro i 20 liguri, 34 pareggi completano il quadro nella competizione.

2- Genoa e Milan hanno pareggiato solo due delle ultime quindici partite di Serie A, tuttavia uno di questi è arrivato proprio nella gara d'andata della scorsa stagione al Ferraris (2-2). Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l'1-0 per il Milan (finale di 20 volte, l'ultimo a marzo 2018).

PRECEDENTI IN CASA DEL GENOA

3- Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa in Serie A (3V, 1N) e non registra una striscia di imbattibilità di almeno cinque gare in casa del Grifone da quella tra il 1989 e il 2007 (1V, 6N).

4- Il Milan ha realizzato esattamente due gol in ognuna delle ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A; solo una volta ha segnato almeno due reti in quattro match di fila in casa del Grifone tra il 1932 e il 1935.

STATISTICHE GENERALI

5- Nonostante il ribaltamento subito contro il Sassuolo, il Milan resta una delle due squadre (con il Napoli) ad aver perso meno punti dopo essere stato in vantaggio in questa Serie A (tre).

6- Nessuna squadra ha subito meno gol di testa del Milan in questa Serie A (uno); dall'altra parte sono otto quelli incassati dal Genoa, più di qualsiasi altra formazione.

FOCUS GIOCATORI

7- La prossima sarà la 200ª presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Franck Kessie. La sua unica rete contro il Genoa in Serie A è arrivata proprio al Ferraris su calcio di rigore nell'ottobre 2019.

8- L'unico gol finora realizzato da Pierre Kalulu in Serie A è arrivato nella gara d'andata della scorsa stagione contro il Genoa. Anche la prima rete in Serie A di Rade Krunić (ottobre 2015) e Sandro Tonali (ottobre 2019) è arrivata contro il Genoa.

9- Alessandro Florenzi ha segnato tre reti contro il Genoa in Serie A, sua vittima preferita nel torneo al pari del Bologna.

FOCUS ALLENATORI

10- Andriy Shevchenko è il secondo miglior marcatore nella storia del Milan in tutte le competizioni (175 gol, dietro al solo Gunnar Nordahl a 221).