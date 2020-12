Genoa-Milan, altro pareggio ma vetta conservata

MILANO – Il Milan torna in campo dopo il pareggio di San Siro contro il Parma. A Marassi affronta un Genoa che ha un disperato bisogno di 3 punti e di tornare quindi alla vittoria. Nel corso del primo tempo partita non particolarmente emozionanti. Poche le azioni da ambo i lati. La prima è del Genoa che va vicina alla rete con una buona girata dal limite dell’area piccola che fa la barba al palo. Ci prova poi il Milan prima con Rebic, abile a far fuori in dribbling 3 avversari, prima di calciare in porta dove però trova la pronta risposta di Perin. Sul seguente corner stacca Romagnoli, di poco alto. Nel corso del secondo tempo succede di tutto. Il Genoa passa in vantaggio con Destro, viene poi ripreso da un fendente dai 25 metri di Calabria. Non passa molto però che il Genoa trova il 2-1 ancora con Destro, bravo ad anticipare di testa Kalulu. All’83esimo il Milan trova il pareggio con Kalulu sugli sviluppi di corner: la palla rimane nell’area piccola e il numero 20 è bravo ad avventarsi. Ultimo assalto rossonero senza successo, finisce 2-2.