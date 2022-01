Milan, calendario di gennaio: 4 gare a San Siro per la rimonta scudetto

A gennaio il Milan giocherà ben 4 sfide a San Siro. Lo stadio può diventare l’arma in più per conquistare punti importanti per la classifica.

Redazione Il Milanista

Il Milan è pronto a scendere in campo per l’inizio del girone di ritorno. I rossoneri sono vogliosi di replicare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. La prima opportunità per gli uomini di Pioli di ottenere punti importati per la classifica si presenta giovedì 6 gennaio. I diavoli infatti sono chiamati a sfidare la Roma a San Siro, nella gara in programma alle 18:30. Durante il mese di gennaio sono ben 4 le sfide che si disputeranno al Meazza: dopo la gara contro il club capitolino, i rossoneri affronteranno lo Spezia lunedì 17 gennaio alle 18:30. A seguire ci sarà il big match contro la Juve, in programma il 23 gennaio alle 20:45.

San Siro accoglierà i diavoli anche per il match di Coppa Italia contro il Genoa, in programma il 13 gennaio alle 21. Lo stadio si appresta a diventare il 12esimo uomo in campo, che può dare una mano importante agli uomini di Pioli. I tifosi presenti sugli spalti saranno infatti un aiuto fondamentale per la conquista di punti importanti per la classifica. I rossoneri sperano sempre di poter raggiungere la vetta, scavalcando proprio i cugini nerazzurri. È la stessa società rossonera a ricordare tutti gli impegni del nuovo mese. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale acmilan.com:

Sarà un inizio di 2022 molto casalingo per il Milan di Stefano Pioli: tra Serie A e Coppa Italia, infatti, saranno ben quattro (su cinque totali) le sfide che vedranno i rossoneri impegnati a San Siro. Oltre ai big match contro Roma - primo impegno dell'anno nuovo per l'Epifania - e Juventus, a chiudere il mese prima dell'inedita pausa per le Nazionali di gennaio, anche gli incroci con il Genoa di Shevchenko in Coppa Italia e lo Spezia. A completare un programma ricco d'impegni la trasferta nel suggestivo scenario del Penzo contro il Venezia di Paolo Zanetti.

SERIE A

Milan-Roma: giovedì 6 gennaio, ore 18.30, San Siro - 20ª giornata (DAZN)

Venezia-Milan: domenica 9 gennaio, ore 12.30, Stadio Penzo - 21ª giornata (DAZN e SKY)

Milan-Spezia: lunedì 17 gennaio, ore 18.30, San Siro - 22ª giornata (DAZN)

Milan-Juventus: domenica 23 gennaio, ore 20.45, San Siro - 23ª giornata (DAZN)

COPPA ITALIA

Milan-Genoa: giovedì 13 gennaio, ore 21.00, San Siro - Ottavi di finale (Canale 5)