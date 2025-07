Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Tutto d’oro, giorno storico per lo sport italiano”

La prima pagina del noto quotidiano nazionale, La Gazzetta dello Sport.

[fncvideo id=575019 autoplay=true]

Gazzetta dello Sport, prima pagina

MILANO – Ecco la prima pagina del 2 agosto 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

UN 1 AGOSTO DA RICORDARE – Come sottolinea proprio La Gazzetta dello Sport, l’uomo che vola più in alto e l’uomo più veloce. Ieri Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs, in ordine di apparizione, hanno cambiato la storia dello sport italiano in una manciata di minuti. E oggi faranno ancora festa insieme perché, uno dopo l’altro, saliranno sul podio più importante: Tamberi alle 11.54 italiane e Jacobs alle 12. Grazie a loro, adesso è certo che l’Olimpiade di Tokyo resterà per sempre custodita nel cuore degli italiani che hanno avuto il privilegio di tifare e piangere di gioia l’1 agosto 2021, una data da ricordare.

LE PAROLE DI BARIGELLI – Due storie da film. La prima, quella di Jacobs, racconta di un ragazzo che fino a due anni fa non conosceva nessuno e che è esploso all’improvviso, mettendo il suo nome nella stessa fila dei giganti della storia dello sport: Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt. L’altra, quella di Tamberi, racconta di un ragazzo che con determinazione feroce ha costruito la propria rivincita. Un infortunio gli aveva negato l’Olimpiade di Rio, adesso s’è ripreso tutto con gli interessi. Il gambaletto di gesso su cui cinque anni fa aveva dato a tutti, compreso il destino, appuntamento a Tokyo se l’è portato dietro e l’ha piazzato sulla pedana dell’alto, simbolo di quanto la volontà alla fine prevalga su tutto. Ci sono miracoli che solo lo sport sa fare, dicevamo, a patto di stare alle sue regole semplici, che poi sono tre: lavoro, lavoro, lavoro. Non ci sono scorciatoie. Non ci sono i soccorsi della tattica, della creatività, dell’inventiva. Non c’è nemmeno il paracadute di una rivincita prossima, perché la fermata più vicina è Parigi 2024, tra tre anni, una vita. C’è solo la fatica dell’allenamento quotidiano, del sacrificio duro, ancora più duro in questa stagione di pandemia.