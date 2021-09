Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Signora d’Europa, impresa Juve”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 30 settembre 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. LE PAROLE DI MAX ALLEGRI – “I ragazzi hanno fatto una...

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI - "I ragazzi hanno fatto una gran partita contro i campioni d'Europa, una gara da vera Juve - è stato il commento a Prime Video di Max Allegri dopo l'1-0 contro il Chelsea -. Abbiamo sofferto per vincere, abbiamo avuto la voglia e la rabbia per portare a casa il risultato. E concesso un solo tiro a Lukaku, grandi parate Szczesny non ne ha fatte".

ATTENZIONE VERSO GLI OTTAVI - "Siamo stati molto attenti sulle palle inattive, abbiamo concesso poco, sbagliando qualche passaggio e qualche occasione in contropiede. Sono contento, la qualificazione non è ancora ipotecata ma abbiamo fatto un bel passo in avanti". Sulla formazione: "Pensavo che giocando a 3 davanti si potessero avere dei vantaggi, ma Chiesa non è molto ordinato, l'ho messo centravanti a vedersela con Thiago Silva e Bernardeschi dietro di lui e così siamo andati meglio".