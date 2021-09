Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Serve il tocco del Mancio”

La prima pagina del noto quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport.

Sembra assurdo, ma dando un’occhiata alla classifica non lo è. La Svizzera ha disputato solamente due gare, e le ha vinte entrambe: 3-1 in Bulgaria e 1-0 sulla Lituania. Se domenica a Basilea dovesse superare gli azzurri (che però, val la pena ricordarlo, agli Europei persero 3-0 con l’Italia), facendo bottino pieno nelle tre successive (mercoledì in Irlanda del Nord e il 9 ottobre in casa di nuovo con gli irish e 12 ottobre in Lituania, con l’Italia che non scenderà in campo nella finestra di quel mese), cosa non esattamente impensabile, si presenterebbe al rematch con i campioni d’Europa del 12 novembre con 18 punti, contro i nostri 13 (considerando che l’Italia intaschi i 3 coi lituani in casa mercoledì e pur sempre con una partita in meno a quel punto). Di fatto diventerebbe uno spareggio per la vittoria del girone e l’unico posto disponibile per andare direttamente ai Mondiali.