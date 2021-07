Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Pioli, Allegri e gli altri: le 7 sorelle”

Manca sempre meno all'inizio della nuova Serie A, che vedrà sfidarsi all'ultimo punto le sette sorelle del campionato.

Manca esattamente un mese all'inizio della Serie A, in quello che sarà un campionato incredibilmente combattuto. Tante squadre con lo stesso obiettivo, sarà una lotta all'ultimo punto per cercare di raggiungere il piazzamento a cui si aspira. Partirà con lo Scudetto sul petto l'Inter di Simone Inzaghi, il nuovo corso nerazzurro orfano di Antonio Conte ma con l'ex tecnico della Lazio che ha tanta voglia di far bene. Sarà un Inter diversa, ma che vorrà sicuramente bissare il successo dello scorso anno.

Il Milan di mister Pioli scende in campo per confermare la qualificazione in Champions League ottenuta nell'ultima stagione, e perchè no, provare a sognare di migliorare il secondo posto ottenuto. Il mercato fatto fin qui all'altezza va in questa ottica, ma è tutto una grande incognita.