Gazzetta dello Sport, prima pagina: “L’inter ne dice 4”

Per l'Inter è subito show. L'Inter ha vinto e...

Per l'Inter è subito show. L’Inter ha vinto e convinto nella prima di campionato, battendo il Genoa davanti ai propri tifosi per 4-0 con le reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko. Trascurata nei pronostici scudetto, l'Inter di Inzaghi manda un segnale chiaro al campionato nel giorno del ritorno dei tifosi allo stadio. La prudenza è d'obbligo, anche perché il Genoa viene sì triturato ma ad oggi è sembrato poca cosa, eppure lo spettacolo è stato davvero impressionante. Persi la freccia Hakimi e l'ariete Lukaku, Simone ha rivisto la traccia contiana con un gioco molto più arioso e vario. Illuminato da un super Calhanoglu, autore di un gran gol (e uno ancora più bello gli è stato annullato) e dell'assist per il rompighiaccio Skriniar, prima dei sigilli di Vidal e Dzeko nella ripresa.