Gazzetta dello Sport, prima pagina: “L’Allegri chirurgo”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 11 settembre 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. LE SCELTE DI ALLEGRI – Massimiliano Allegri nella...

LE SCELTE DI ALLEGRI - Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia di Napoli-Juve esclude la presenza dei sudamericani al “Maradona”: “Non è difficile fare la formazione, non ne ho tanti. Ho deciso di lasciare i sudamericani a casa (Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro, ndr). Cuadrado era l’unico che poteva venire ma ha avuto un attacco di gastroenterite ed è fermo in Colombia. I giocatori che hanno finito di giocare alle tre e mezza arrivano sabato mattina alle 11: portarli a Napoli e rischiare che si facciano male ha poco senso per me. Martedì sarà molto importante, è la prima del girone”. Dybala è atteso a Torino nella notte tra venerdì e sabato, Bentancur, Danilo e Alex Sandro sabato in giornata.