Gazzetta dello Sport, prima pagina: “La Juventus chiama Pjanic”

La prima pagina del noto quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport.

LA TRATTATIVA: IL PUNTO DELLA GAZZETTA - La Juve rompe gli indugi per MiralemPjanic. Intensificati in mattinata i contatti con il Barcellona per provare a chiudere l’affare in giornata. Al momento il club catalano si era reso disponibile per un prestito secco e un contributo per lo stipendio intorno ai 3 milioni di euro, ma la società bianconera ha un tetto di spesa di poco superiore ai 3 milioni. Ricordiamo che il bosniaco guadagna intorno agli 8 milioni e per aiutare le parti a trovare un’intesa si è detto disposto anche lui a rinunciare a 500 mila euro. Grosso modo manca un milione e mezzo (3 al lordo) per raggiungere l’intesa. La volontà del giocatore evidentemente sta pesando in queste ore decisive: ha appena detto "no" al Siviglia proprio per tornare a Torino. Nel pomeriggio sono previsti nuovi contatti con la dirigenza blaugrana: Cherubini al lavoro per un’altra operazione-lampo.