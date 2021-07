Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Kaio Jorge, offerta della Juve per averlo subito”

La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, principale quotidiano sportivo nazionale.

Nell'edizione odierna, non c'è spazio per il Milan in prima pagina se non indirettamente, considerando il coinvolgimento dei rossoneri nella trattativa per Kaio Jorge. Il talento brasiliano, però, sembra ormai destinato alla Juventus con i bianconeri che, dopo l'accordo con il giocatore, cercano quello con il Santos per portare l'attaccante subito a Torino.