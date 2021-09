Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Juve, la resa dei conti”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 18 settembre 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. IL COMMENTO DELLA GAZZETTA – C’è stato un tempo in cui...

IL COMMENTO DELLA GAZZETTA - C’è stato un tempo in cui lo Stadium era un tabù. Il Milan arrivava a Torino con grandi propositi, preparava bene la partita, ma alla fine cadevano tutti: Inzaghi, Gattuso, Mihajlovic, un paio di volte anche Max Allegri. Poi è arrivato Pioli, già sconfitto 1-0 nel 2019, ma l’anno scorso ha calato il tris dopo una striscia negativa durata più di 10 anni. Prima del successo per 3-0 del 2021, infatti, i rossoneri non vincevano a Torino dal 5 marzo 2011. All’Olimpico, perché l’Allianz è sempre stato stregato.

COME SI ARRIVA - Il Milan sbarca a Torino da favorito e questa in fondo è la grande novità. Ha 9 punti in campionato, arriva dalla bella prova di Anfield giocata a testa alta nonostante la sconfitta, la squadra gioca bene e gira meglio, sul piatto la ghiotta occasione di spedire i bianconeri a -11. Nell’ultimo turno la banda Pioli ha annullato la Lazio di Milinkovic e Immobile, 9 gol nelle prime due gare. Kessie e Tonali hanno schermato il serbo e Luis Alberto: 2-0 secco. Tradotto: questo Milan è compatto, concreto, temibile, pronto per sfidare una Juve in difficoltà. I bianconeri arrivano dal successo contro il Malmoe (0-3), ma hanno un solo punto. In estate il Milan ha perso Donnarumma e Calhanoglu, due colonne, ma ha guadagnato un bel portiere come Maignan, l’esperienza di Giroud, un Tonali ritrovato, il ritorno di Diaz, il riscatto di Tomori, il jolly Florenzi. E oggi tra i rossoneri e la Juve ci sono 8 punti di distacco.