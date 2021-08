Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Juve, falsa partenza”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport.

RONALDO IN PANCHINA DALL'INIZIO, PAROLA AD ALLEGRI - “Cristiano sta bene, avevo parlato con lui vedendo a inizio stagione le condizioni un po’ di tutti, pensando anche alla partita soprattutto all’inizio, e gli ho detto: ‘Vieni in panchina, nel secondo tempo ci sarà bisogno di entrare’. Lui si è messo a disposizione, ha fatto anche bene: aveva anche fatto gol, poi purtroppo per un centimetro non era buono”. Va letto quindi come il primo episodio di una diversa interpretazione su come impiegare il portoghese rispetto al desiderio onnivoro di essere sempre in campo visto nelle ultime due stagioni? “Come gestirlo… Ci sono tante partite, c’è bisogno di gestire tutti - ha buttato la palla in corner Allegri -. Ci sono le cinque sostituzioni, per me era la prima volta e devo capire bene come gestirle, non so se ho sbagliato o no”.