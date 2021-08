Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Gran Milan, anche Pioli al comando”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 30 agosto 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. Stefano Pioli non può che essere soddisfatto e felice, dopo il 4-1...

SUI TRE UOMINI "NUOVI" - Il primo nome che gli viene fatto non è quello di Giroud, autore della prima doppietta in rossonero, bensì quello di Tonali: "Sandro ha lavorato tanto - racconta Pioli -. Il giorno del raduno in vista di questa stagione ho trovato tre giocatori più maturi e forti rispetto alla scorsa stagione, mi riferisco a Tonali, Leao e Krunic. In questi 45 giorni abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo continuare a esprimerci così". Un rendimento così alto dei singoli potrebbe permettere al tecnico rossonero di proporre soluzioni tattiche alternative: "Se vogliamo avere un futuro positivo, i miei giocatori devono sentirsi titolari. Sto faticando a fare delle scelte, se manteniamo questo atteggiamento la resa in campo sarà sempre positiva - riflette Pioli -. Quando ci sarà l'occasione di schierare due punte lo faremo, non è quello l'importante, sono i principi di gioco quelli che contano. Dopo la sosta ci aspettano sette partite in 20 giorni tra campionato e Champions, il ritorno di Kessie e Ibra e l'innesto di Bakayoko serviranno tantissimo".

FRA CAMPIONATO E CHAMPIONS - La partenza del Milan è incoraggiante in vista di una stagione che deve vedere il Diavolo protagonista su due fronti: "In Champions affrontiamo tre grandi squadre come Liverpool, Atletico e Porto, sfrutteremo gli eventuali errori per proporci ancora con più entusiasmo in una competizione così difficile - assicura Pioli -. Già nelle amichevoli estive abbiamo affrontato ottime squadre come il Nizza, ma non avevamo prodotto tante occasioni da gol quante ne abbiamo create stasera col Cagliari. Non possiamo sperare di riuscire a vincere sempre le partite giocando così bene, a volte faticheremo di più, ma va bene così. Cosa ho detto all'orecchio di Leao? Nulla, ma lui avrebbe voluto giocare tutta la partita...".